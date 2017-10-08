Роберто Мартинес: очень сложно найти в Европе полузащитника лучше Де Брёйне

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил игру полузащитника команды Кевина Де Брёйне.
«Обычно в распоряжении у тренеров есть игроки двух планов — те, кто обладает хорошей техникой, и те, кто здорово мыслит на поле. Кевин сочетает в себе и то, и другое. Если проанализировать его игру, то найти в Европе полузащитника получше будет очень и очень сложно.
У Кевина отличные отношения с Гвардиолой. Когда смотришь матчи «Манчестер Сити», первое, что приходит на ум: «Кевин будет менять ход игры». Это и отличает игрока элитного уровня», — цитирует тренера The Sun.
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