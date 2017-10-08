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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Дайер: мечтаю о золотом дубле в этом сезоне — АПЛ и ЧМ-2018

8 октября 2017, воскресенье. 16:52 Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер признался, что мечтает в этом сезоне стать чемпионом АПЛ и выиграть ЧМ-2018.

«Моя мечта — выиграть АПЛ и ЧМ-2018 в этом сезоне, оформить золотой дубль. Но до чемпионата мира еще очень долго, так что многое может произойти. Это один из уроков, который я усвоил по ходу карьеры, — не нужно забегать вперед.

Было бы очень здорово попасть в заявку на ЧМ-2018, потому что это не просто один из крупнейших футбольных турниров, а вообще чуть ли не главное спортивное событие во всем мире. Я хочу быть частью этого", — цитирует игрока Mirror.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Тоттенхэм Хотспур Эрик Дайер ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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