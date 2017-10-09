Насри: «ПСЖ» мог бы отпустить Бен-Арфа бесплатно, для них это ничего не стоит

Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри поделился мнение о ситуации, в которой оказался хавбек «ПСЖ» Атем Бен-Арфа. Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года, но руководство французского клуба не спешить отпускать или продавать игрока.
«Я не понимаю этого. Когда ты футболист, и тебе это нравится, то должен играть. Я никогда не буду доволен, что сижу на скамейке или играю в резерве. В «ПСЖ» могли бы пойти на встречу и за полгода до истечения контракта отпустить Бен-Арфа и все довольны.
Не нужно забывать, что именно «ПСЖ» захотел купить Бен-Арфа. Но когда вы можете заплатить за футболиста € 220 млн или € 180 млн, вам ничего не стоит отпустить игрока бесплатно», — цитирует Насри L’Equipe.
Бен-Арфа не попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов и будет тренироваться в дубле