До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии

9 октября 2017, понедельник. 15:50 Футбол

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич считает, что полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, арендованный у «Челси», в ближайшем будущем способен пробиться в основной состав национальной сборной, несмотря на то что в центре поля играют Лука Модрич и Иван Ракитич.

«Да, полузащита – сильнейшая линия сборной Хорватии. Конкуренция огромная! Но Пашалич молод, имеет опыт выступлений в больших клубах – «Монако», «Милане». Сейчас со «Спартаком» участвует в Лиге чемпионов. А Модричу уже 32 – играть осталось не так уж много, может, сезон-два. Так что время работает на Марио. Думаю, он способен пробиться в основу сборной, причём в ближайшем будущем», — рассказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Модрич, Ракитич, Манджукич… Как такая команда может не попасть в Россию?!»
Бывший «армеец» Ивица Олич верит, что его земляки выиграют «матч года» против Украины в Киеве.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Хорватии — Футбол ФК Спартак Челси Ивица Олич Марио Пашалич
Новости. Чемпионат мира 2018
9 октября 2017, понедельник
17:00 Кубок чемпионата мира по футболу побывал в редакции «Чемпионата»
16:56 Денис Черышев: рад, что побывал на стадионе «Нижний Новгород» — он просто супер
16:30 Полоз может помочь сборной России в матче с Ираном
16:21 Смолов: в России к футболистам никогда не будут относиться совсем хорошо
16:05 Черчесов: сборная России знает, чего ждать от Ирана
15:50 Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии
15:35 Олич: для Хорватии невыход на чемпионат мира—2018 станет катастрофой
15:20 Олич: для Хорватии игра со сборной Украины — это матч года!
14:17 Кутепов: в «Спартаке» ограничений больше, поэтому отъедаемся в сборной
12:50 Вида: Украина – мой второй дом, но сделаю всё, чтобы Хорватия добилась победы
12:49 Полузащитник «Баварии» Алькантара поможет команде в игре с «Фрайбургом»
12:41 Министр спорта Польши: наша сборная будет бороться за победу на ЧМ-2018
11:23 Эззатоллахи: Россия остаётся сильной командой, одной из самых сильных в Европе
11:01 Павлюченко: чемпионат мира — 2018 в России будет лучшим в истории
10:34 Игрок сборной Азербайджана: Шейдаев рано или поздно должен был забить
09:45 Сборная Украины в случае победы над Хорватией получит удвоенные премиальные
09:03 Матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» может пройти без аргентинцев
05:38 Сборная Бразилии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Сочи
05:07 Ротань: сделали всё, что от нас зависело, чтобы Марлос адаптировался в сборной
04:40 Наставник сборной Хорватии: матч с Украиной станет самым важным в моей карьере
03:29 Саутгейт: Кейн — лучший в плане завершения атак из тех, с кем я играл и работал
02:13 Защитник сборной Германии и «Арсенала» Мустафи получил мышечную травму
01:54 Лопетеги: уверен, Аргентина и Месси попадут на чемпионат мира — 2018
01:16 Рыбусь: теперь меня будут много расспрашивать о России и «Локомотиве»
01:03 Тренер сборной Шотландии уверен, что выйти на ЧМ-2018 команде помешала генетика
00:55 Канте из-за повреждения пропустит матч Франция — Беларусь
00:42 Футболисты сборной Египта получат по $ 84,8 тыс. за выход на ЧМ-2018
00:24 Навалка: верю, что ЧМ-2018 сложится для сборной Польши успешно
00:09 Бородюк: у футболистов сборной Казахстана есть бойцовский характер
8 октября 2017, воскресенье
23:56 Германия установила рекорд по числу голов в одном европейском отборочном турнире
23:55 Сборная Германии повторила достижение испанцев
23:43 Источник: сборная Англии опасается шпионажа во время ЧМ-2018
23:38 Германия — Азербайджан — 5:1. Немцы выиграли все матчи в отборе ЧМ-2018
23:08 Казахстан с Бородюком показал худший результат по очкам в квалификации за 12 лет
23:06 Голкипер сборной Египта может стать самым возрастным игроком в истории ЧМ
22:38 Хислоп: Месси нельзя считать лучшим в истории, поскольку он не выигрывал ЧМ
22:01 Пануччи: хотел бы выйти на поле в составе сборной Албании в матче с Италией
21:58 Сборная Египта под руководством Эктора Купера обеспечила себе участие в ЧМ-2018
21:47 Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу, но Украина будет за неё бороться
21:32 Саутгейт: сборная Англии не забила Литве столько, сколько хотела
21:28 Сборные Дании и Северной Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах
21:03 Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче отбора ЧМ подряд
20:55 Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018
20:54 Сборная Словакии опередила Шотландию и заняла второе место в группе F
20:51 Леви: Израиль боится проиграть в матче с Лихтенштейном, но не в игре с Испанией
Все новости RSS
Партнерский контент