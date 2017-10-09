Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич считает, что полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, арендованный у «Челси», в ближайшем будущем способен пробиться в основной состав национальной сборной, несмотря на то что в центре поля играют Лука Модрич и Иван Ракитич.
«Да, полузащита – сильнейшая линия сборной Хорватии. Конкуренция огромная! Но Пашалич молод, имеет опыт выступлений в больших клубах – «Монако», «Милане». Сейчас со «Спартаком» участвует в Лиге чемпионов. А Модричу уже 32 – играть осталось не так уж много, может, сезон-два. Так что время работает на Марио. Думаю, он способен пробиться в основу сборной, причём в ближайшем будущем», — рассказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
«Модрич, Ракитич, Манджукич… Как такая команда может не попасть в Россию?!»
Бывший «армеец» Ивица Олич верит, что его земляки выиграют «матч года» против Украины в Киеве.