Смолов: в России к футболистам никогда не будут относиться совсем хорошо

Нападающий сборной России Фёдор Смолов в преддверии товарищеского матча со сборной Ирана, который состоится в Казани 10 октября, высказал мнение, что болельщики в последнее время стали лучше относиться к игрокам российской команды.
«Сейчас Иран 35-й в рейтинге и уже два года не проигрывает, но мы будем отталкиваться от своей игры. Должно всё сложиться хорошо, мы играем дома. У нас в стране к футболистам никогда не будут относиться совсем хорошо. У нас ведь известно, что все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но заметно, что ситуация уже улучшается», — сказал Смолов на пресс-конференции.
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