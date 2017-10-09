Черчесов: сборная России знает, чего ждать от Ирана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираном (10 октября), отметив, что соперник выше классом.
«Корейцы — быстрая команда, иранцы такие же быстрые. Система и расстановка у них одинаковая. Если они ничего не придумают другого, мы знаем, что они хотят. В своей зоне они не проигрывают пару лет. Знаем, что они классом выше, чем Корея, и в какой-то степени, естественно, отличаются. Загляните в рейтинг ФИФА, там всё написано. Сборная Ирана выше нас в рейтинге. Вы часто туда заглядываете и даёте нам месседжи», — рассказал Черчесов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Иран. Начало — в 19:00 мск.
Репост, если не считаешь сборную России дном
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