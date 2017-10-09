До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Буффон, Гризманн, Фалькао, Кроос и Мане – среди номинантов на «Золотой мяч»

9 октября 2017, понедельник. 18:58 Футбол

France Football объявил имена ещё пяти претендентов на «Золотой мяч» 2017 года. На почётный трофей номинированы голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, форвард «Монако» Радамель Фалькао, полузащитник «Реала» Тони Кроос и нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.

Ранее были названы имена 15 футболистов, которые также претендуют на «Золотой мяч». Среди них значатся: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Левандовски, Кейн, де Хеа, Джеко и Де Брёйне претендуют на «Золотой мяч»
Источник: France Football Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Ливерпуль ФК Монако ФК Реал Мадрид Ювентус Антуан Гризманн Джанлуиджи Буффон Радамель Фалькао Садио Мане Тони Кроос Золотой мяч
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
20:13 Задай вопрос Мануэлу Фернандешу!
20:11 Василий Титов покинет совет директоров «Динамо»
20:07 Мата: матч с «Ливерпулем» — один из главных в сезоне для «Манчестер Юнайтед»
19:52 Хайнкес: жена и дочь сказали: надо вернуться в «Баварию». Даже собака гавкнула
19:45 Израиль – Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:40 Месси, Обамейянг, Кавани, Хуммельс и Бензема претендуют на «Золотой мяч»
19:38 Футболисты Кубанского университета набрали максимум очков в Тамбове
19:30 Албания – Италия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:26 Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:26 Тульский «Арсенал» показал, как снимаются матчи РФПЛ
19:25 Черчесов: хочется, чтобы все звёздные сборные вышли на ЧМ-2018 в России
19:17 Кирьяков: я двумя руками за приглашение Габулова в сборную России
19:16 Кака: я больше не чувствую радости от футбола
19:00 Сборная России разгромила Сомали на чемпионате мира среди любителей
18:58 Буффон, Гризманн, Фалькао, Кроос и Мане – среди номинантов на «Золотой мяч»
18:57 Макси Лопес не исключает, что однажды поговорит с Икарди
18:43 Батлэнд: Англия пропустила всего 3 гола в квалификации — это повод для гордости
18:34 Источник: Чинквини займёт пост спортивного директора «Зенита»
18:32 Щенсны: когда «Ювентус» делает предложение, нужно соглашаться
18:31 «Манчестер Юнайтед» мог приобрести Зидана в 1995 году
18:22 Матюнин: честно говоря, я удивился претензиям Кадиева по матчу с «Зенитом»
18:19 Кемпес: только фанаты Марадоны обрадуются, если Месси не попадёт на ЧМ-2018
18:11 Азмун: все футболисты сборной Ирана – звёзды
18:05 Кейруш: сборная России стала более сплочённой и дисциплинированной
18:03 Азмун: уважаю любую критику, но остановился ли я в прогрессе, решать тренеру
17:57 Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт
17:53 Жиру: летом я был близок к переходу в «Эвертон», но сделал правильный выбор
17:51 Брозович не поможет «Интеру» в дерби с «Миланом»
17:47 Аллегри: главный фаворит Лиги чемпионов — «Реал»
17:37 Роналдиньо: в следующем сезоне «Милан» будет ещё сильнее
17:32 Хави: было бы здорово стать главным тренером сборной Катара
17:26 Капелло: на победу в чемпионате Италии претендуют пять команд
17:17 Лонг не поможет сборной Ирландии в матче с Уэльсом
17:12 Объявлены 3 финалиста голосования за автора лучшего гола сезона-2016/17
17:00 Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA побывал в редакции «Чемпионата»
17:00 Василий Березуцкий и Дзагоев не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»
16:56 Денис Черышев: рад, что побывал на стадионе «Нижний Новгород» — он просто супер
16:42 РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России
16:30 Полоз может помочь сборной России в матче с Ираном
16:21 Смолов: в России к футболистам никогда не будут относиться совсем хорошо
16:20 Галстян назначен первым вице-президентом «Арарата»
16:05 Черчесов: сборная России знает, чего ждать от Ирана
15:50 Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии
15:43 Сборная России проведёт второй матч на любительском чемпионате мира по футболу
15:35 Олич: для Хорватии невыход на чемпионат мира—2018 станет катастрофой
Все новости RSS
Партнерский контент