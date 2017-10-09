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Левандовски и Кейн претендуют на «Золотой мяч»

9 октября 2017, понедельник. 15:09 Футбол

France Football назвал имена ещё пяти претендентов на «Золотой мяч» 2017 года. На почётный трофей номинированы нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, нападающий «Ромы» Эдин Джеко и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Ранее были названы имена 10 футболистов, которые также претендуют на «Золотой мяч». Среди них значатся: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико») и Дрис Мертенс («Наполи»).

Полный список из 30 претендентов будет объявлен в 20:00 (21:00) мск.

Фото также можно посмотреть на странице France Football в «Твиттере».

Коутиньо, Суарес и Рамос – среди номинантов на «Золотой мяч»
Источник: France Football Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рома Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн Давид де Хеа Кевин Де Брёйне Роберт Левандовски Эдин Джеко Фото
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9 октября 2017, понедельник
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