Во время матча сборных Украины и Хорватии умер болельщик

Во время матча заключительного 10-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Хорватии умер болельщик приблизительно 40 лет. Причина смерти выясняется, сообщает Espreso.tv.
Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. После этого поражения сборная Украины заняла третье место в турнирной таблице группы и упустила шанс отправиться в финальную стадию чемпионата мира. Хорватия заняла вторую строчку и гарантировала себе участие в стыковых матчах.
Сборная Украины не едет в Россию. Фоторепортаж отборочного матча ЧМ-2018 в Киеве