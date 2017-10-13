«Ростов» призвал болельщиков поддержать полузащитника Юсупова

«Ростов» призвал своих болельщиков перед домашней игрой с «Рубином» (15 октября) поддержать полузащитника Артура Юсупова, который перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок и пропустит, скорее всего, около шести месяцев.
«Уважаемые болельщики, предлагаем вам поддержать игрока нашего клуба и принять участие в массовом флешмобе перед началом матча «Ростов» — «Рубин». Акция состоится в рамках программы «Разогрев». Ждём всех 15 октября на площадке перед Южной трибуной. Начало акции — в 15:30. Для участия вам понадобится главный атрибут болельщика – шарф любимой команды! Ждём вас на флешмобе!» — говорится на официальном сайте клуба.
Юсупов: из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода