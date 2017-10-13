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Сборная России сыграет товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге

13 октября 2017, пятница. 17:38 Футбол

Официальный сайт сборной Испании объявил, что гостевой товарищеский матч с командой России пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге.

Перед вылетом в Россию сборная Испании 11 ноября сыграет на своём поле контрольный матч с командой Коста-Рики.

Ранее РФС объявил о достижении договорённости о проведении контрольных матчей сборной России в ноябре с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Этими встречами российская сборная завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдёт следующим летом.

Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией
Источник: Официальный сайт сборной Испании по футболу Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Сборная Коста-Рики - Футбол Сборная России — Футбол Стадион «Крестовский» товарищеские матчи
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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