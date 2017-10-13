Сборная России сыграет товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге

Официальный сайт сборной Испании объявил, что гостевой товарищеский матч с командой России пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге.
Перед вылетом в Россию сборная Испании 11 ноября сыграет на своём поле контрольный матч с командой Коста-Рики.
Ранее РФС объявил о достижении договорённости о проведении контрольных матчей сборной России в ноябре с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Этими встречами российская сборная завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдёт следующим летом.
Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией