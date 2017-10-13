Глава «ПСЖ» предоставил экс-генсеку ФИФА Вальке в качестве взятки виллу в Италии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предоставил бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве взятки, пишет The Local.
Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке и Аль-Хелаифи о коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.
Отмечается, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. При этом Вальке заявил, что не брал взятку у президента «ПСЖ», компания BeIN Media Group также всё отрицает.
В сентябре прошлого года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генерального секретаря ФИФА в связи с подозрениями в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира 2014 года.