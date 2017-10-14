«Ахмат» отправит О. Иванова на дополнительное обследование в Германию

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, пропустивший из-за болезни несколько матчей, отправится в понедельник, 16 октября, на дополнительное обследование в Германию.
«Магнитно-резонансная томография определила у игрока грыжу позвонка шейного отдела. Лечение, включая физиотерапию и реабилитацию, займёт до трёх недель», — информирует сайт грозненского клуба.
Иванов возобновил занятия в общей группе «Ахмата» перед домашней игрой 13-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (0:1), но в итоге пропустил встречу.
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