Масалитин: ЦСКА и при таких потерях сумеет забить «Краснодару»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится сегодня, 14 октября.
«ЦСКА будет очень тяжело. У «армейцев» каждый игрок на вес золота, а тут они ещё и многих потеряли. Это скажется на игре команды в субботу. Даже не могу выделить, какая потеря серьёзнее. В этой ситуации должна выстреливать молодёжь. В «Краснодаре» уже себя проявляли молодые игроки в этом сезоне. Но шансы у «армейцев» всегда есть. Уверен, что ЦСКА завтра сумеет забить.
Что касается «Краснодара», то до начала чемпионата я считал его одним из главных претендентов на золото. «Быки» вылетели из еврокубков, вылетели из Кубка России, сосредоточились на чемпионате России. У них сыгранный состав и очень хорошая молодёжь. Но сейчас вот последние игры расстроили сильно. Хоть я и продолжаю считать команду Шалимова одним из основных конкурентов «Зенита» в борьбе за золото», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск.