Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе «Кайрата»

«Кайрат», в составе которого выступает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, стал обладателем Кубка Казахстана — 2017.
В финальном матче «Кайрат» обыграл с минимальным счётом «Атырау». Единственный гол на 70-й минуте забил Жерар Гоу.
36-летний Аршавин появился на поле в стартовом составе «Кайрата» и отыграл весь матч.
Алматинский клуб в восьмой раз в истории выиграл Кубок Казахстана.
Аршавин выиграл этот трофей впервые. Ранее он побеждал с «Кайратом» в Суперкубке Казахстана и становился серебряным призёром чемпионата страны.
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