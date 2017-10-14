«ПСЖ» вырвал победу над «Дижоном» благодаря дублю защитника Менье

«ПСЖ» одержал победу над «Дижоном» в матче 9-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В первом тайме зрители матча не увидели забитых голов. На 70-й минуте защитник Томас Менье вывел парижан вперёд. За три минуты до конца основного времени встречи Бенжамен Жанно сравнял счёт, но на 92-й минуте Менье оформил дубль и принёс столичной команде победу.
«ПСЖ» набрал 25 очков и продолжает занимать первое место в таблице чемпионата Франции. «Дижон» (6) — 17-й.