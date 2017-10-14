Грицаенко: парни говорят, что в ворота ЦСКА не дали железный пенальти

Защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 13-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1).
«Будем разбираться. Считаю, что на протяжении всего матча мы владели инициативой, но это футбол. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше. Выходят у нас такие игры. Соперник садится в оборону. Моментов много, чего-то не хватает. Может, удачи. Нам, напротив, залетают какие-то рикошеты. Удачу надо заработать, будем работать. Мы идём от игры к игре. Но если будем хотя бы половину своих моментов реализовывать, то у нас будут хорошие шансы бороться за тройку и даже за более высокие места.
Я не был близко в спорных эпизодах, так что не могу сказать. Как парни говорят, там был железный пенальти, тем более возникало несколько таких моментов», — цитирует игрока Rusfootball.