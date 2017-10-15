Алексей Миранчук провёл 100-й матч за «Локомотив» в РФПЛ

Матч с «Уфой» в 13-м туре РФПЛ стал 100-м для полузащитника Алексея Миранчука за «Локомотив» в чемпионатах России, сообщает официальный сайт клуба.
Алексей дебютировал за «Локомотив» в Премьер-Лиге 20 апреля 2013 года. В 100 матчах на счету 21-летнего Миранчука 12 голов и семь результативных передач.
Всего во всех турнирах Миранчук провёл за «Локомотив» 121 матч, забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.
Напомним, что в прошедшем матче «Локомотив» в гостях проиграл «Уфе» со счётом 0:1. Единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун.
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