Канунников провёл 100-й матч за «Рубин»

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде обыграл «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0.
В составе гостей полный матч провёл нападающий Максим Канунников. Для 26-летнего футболиста эта встреча стала 100-й в составе казанской команды во всех турнирах.
Максим Канунников перешёл в «Рубин» в июне 2014 года, а дебютировал в составе команды 1 августа в матче со «Спартаком». На счету форварда 86 матчей в РФПЛ, 10 в Лиге Европы и 4 в Кубке России. Всего на его счету 20 голов за казанский клуб.
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