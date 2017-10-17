Промес: на поле надеваю маску и становлюсь другим человеком

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что ненавидит проигрывать, и объяснил, почему празднует голы, изображая снятие маски.
«Многие знают, что я придумал так называемую маску. Это прекрасный пример того, что я пытаюсь сказать, когда выхожу на поле. Я надеваю маску и становлюсь другим человеком. Делаю всё, чтобы победить. За пределами стадиона я обычно спокоен и расслаблен. Но когда я выхожу на поле… Понимаете, я не люблю проигрывать. Просто ненавижу проигрывать! Я становлюсь очень агрессивным и делаю абсолютно всё, чтобы победить противника. Я хочу выигрывать, забивать голы, отдавать голевые пасы. Выхожу на поле с желанием победить для фанатов и для всей команды. Нет ничего лучше, чем вкус победы», — сказал Промес в интервью проекту «Люди Дела».
Видео, на котором Промес изображает снятие маски, можно посмотреть в «Инстаграме».