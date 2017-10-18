Зидан: терпение, Бензема с каждым днём играет всё лучше

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», что доволен нападающим Каримом Бензема. Игра закончилась ничьей со счётом 1:1, а сам Бензема не смог воспользоваться своими голевыми моментами.
«Конечно, ему хотелось бы забить, но я не видел Карима озабоченным. То, что сделал в одном из эпизодов Льорис, происходит в одном случае из десяти. И сегодня ему это удалось сделать. Я вижу, что Бензема с каждым днём играет всё лучше. Он забил гол «Хетафе» и мог поразить ворота «Тоттенхэма». Так что терпение», — приводит слова Зидана Marca.
Зидан: ничья с «Тоттенхэмом» не обрадовала, «Реал» всегда хочет побеждать дома