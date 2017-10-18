Зидан: ничья с «Тоттенхэмом» не обрадовала, «Реал» всегда хочет побеждать дома

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).
«Ничья с „Тоттенхэмом“ не обрадовала „Реал“, поскольку мы играли дома, где всегда хотим побеждать. Хотя надо сказать, что шансы выиграть у нас были. На поле было два прекрасных вратаря, и мы также попали в штангу. Игроки „Тоттенхэма“ хорошо оборонялись, хорошо работали, и результат логичный. Теперь будем стремиться победить на „Уэмбли“. Футболисты „Реала“ показали качественную игру, и у нас нет необходимости вносить серьёзные коррективы. Начало сезона было не лучшим для „Реала“, но мы постепенно прибавляем», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
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