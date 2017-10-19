Р. Маджер в четвёртый раз возглавил сборную Алжира

Алжирская федерация футбола определилась с новым главным тренером. У руля национальной команды Алжира в четвёртый раз в карьере встал Рабах Маджер. Об этом говорится на официальном сайте федерации.
На тренерском мостике 58-летний специалист сменил Лукаса Алькараса, который был отправлен в отставку 11 октября. Бывший наставник «Гранады» возглавил сборную Алжира в апреле 2017 года. Команда под его руководством не сумела выйти на ЧМ-2018.
Ранее Рабах Маджер руководил сборной Алжира с 1993 по 1995 год, в 1999 году и с 2001 по 2002 год. Последним местом работы алжирского специалиста был «Аль-Райян», который он покинул в 2006 году.
Сборная Алжира рассталась с главным тренером