Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в эксклюзивном интервью «Чемпионату» поделился мнением о том, что фанаты «железнодорожников» с опаской встретили его переход в 2014 году. Тогда их смутила публикация о проблемах португальца с алкоголем в «Бешикташе».
«Никаких проблем с алкоголем у меня не было. История была следующая. Одна газета опубликовала слова Айбабы (тогдашний главный тренер «Бешикташа» — Прим. «Чемпионата») о том, что я приходил на тренировки пьяным. Но не все знали о том, что было дальше.
После тренировки Айбаба подошёл ко мне вместе с клубным переводчиком и извинился. Сказал: «Я такого не говорил». «Если вы этого не говорили, вам не за что извиняться», — ответил я. Как я понял, это придумали журналисты. На следующий день тренер публично заявил, что таких инцидентов со мной никогда не происходило.
Знаете, я ведь тоже мог прийти к журналистам и рассказать обо всём, что творится в «Бешикташе». Многие люди были бы очень удивлены», — рассказал Фернандеш.
Полное интервью с Мануэлом Фернандешем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фернандеш: никаких проблем с алкоголем у меня не было