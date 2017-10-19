Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, ставший гостем «Чемпионата», оценил шансы своего клуба на чемпионский титул в нынешнем сезоне в РФПЛ.
«Впереди много игр — это долгий путь. Перед началом чемпионата мы обсуждали, что задача на сезон — попасть в пятёрку. Сейчас мы шаг за шагом к этому идем. Каждая команда хочет быть чемпионом, но нужно быть реалистами. Если в апреле-начале мая мы ещё будем участвовать в борьбе за золото — круто.
В процентном отношении у «Локо» на данный момент шансы на чемпионство — пять процентов. Я не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди сложнейший отрезок. Может, после «Краснодара» я назову 6%, после ЦСКА — 10%. Посмотрим», — рассказал Фернандеш.
После 13 туров «Локомотив» занимает в таблице РФПЛ второе место, отставая о лидирующего «Зенита» на два очка.
Полностью интервью с Мануэлом Фернандешем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фернандеш: сейчас шансы «Локомотива» на чемпионство — пять процентов