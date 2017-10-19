Лепёхин: клуб из Норвегии – не тот соперник, которого должен бояться «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от домашнего матча команды в групповом этапе Лиги Европы с «Русенборгом», который состоится сегодня, 19 октября.
«Я уверен, что «Зенит» является одним из главных фаворитов Лиги Европы. Сегодня он однозначно будет иметь преимущество, ведь команда любит атаковать, да и качественные исполнители есть. Территориальное преимущество будет точно у «Зенита». Насколько оно воплотится в голы – это вопрос. Но подопечные Манчини после поражения от «Арсенала» точно постараются реабилитироваться.
Что касается «Русенборга», то скандинавский стиль специфический, и у них большой упор делается на стандарты. Возможно, в этом компоненте «Русенборг» будет превосходить «Зенит». Но в Норвегии не тот чемпионат, клуб из которого «Зенит» должен бояться. А если норвежцы будут ориентироваться на прошлый матч с «Арсеналом», то у нас шансы возрастут значительно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Русенборг». Начало встречи — в 20:00 мск.