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Лепёхин: клуб из Норвегии – не тот соперник, которого должен бояться «Зенит»

19 октября 2017, четверг. 19:13 Футбол

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от домашнего матча команды в групповом этапе Лиги Европы с «Русенборгом», который состоится сегодня, 19 октября.

«Я уверен, что «Зенит» является одним из главных фаворитов Лиги Европы. Сегодня он однозначно будет иметь преимущество, ведь команда любит атаковать, да и качественные исполнители есть. Территориальное преимущество будет точно у «Зенита». Насколько оно воплотится в голы – это вопрос. Но подопечные Манчини после поражения от «Арсенала» точно постараются реабилитироваться.

Что касается «Русенборга», то скандинавский стиль специфический, и у них большой упор делается на стандарты. Возможно, в этом компоненте «Русенборг» будет превосходить «Зенит». Но в Норвегии не тот чемпионат, клуб из которого «Зенит» должен бояться. А если норвежцы будут ориентироваться на прошлый матч с «Арсеналом», то у нас шансы возрастут значительно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Русенборг». Начало встречи — в 20:00 мск.

Веденеев: «Зениту» легче играть в Лиге Европы, чем в РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула Русенборг ФК Зенит Константин Лепёхин Роберто Манчини
Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
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