Веденеев: «Зениту» легче играть в Лиге Европы, чем в РФПЛ

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от домашнего матча команды в групповом этапе Лиги Европы с «Русенборгом», который состоится сегодня, 19 октября.
«Я надеюсь, что «Зенит» одержит третью победу подряд в групповом этапе. Хотя всё может произойти. Вчерашние матчи в Лиге чемпионов это показывают. Просто так ни одну команду не обыграть. «Зениту» в Лиге Европы легче играть, чем в чемпионате России. Не так плотно обороняются соперники, стараются атаковать, оставляя больше пространства в обороне. К тому же у тренера есть возможность выставить сильнейший состав, потому что нет лимита на легионеров. Шансов забить у «Зенита» будет много.
Недавнее поражение «Зенита» от «Арсенала» добавляет мотивации команде. Настоящий спортсмен всегда ждёт следующий матч после поражения, чтобы как-то улучшить настроение себе и болельщикам. Но и у «Зенита» есть минус – нет высоких игроков, кроме Александра Ерохина. Поэтому стандартные положения могут стать проблемой, а скандинавские клубы любят угловые и штрафные. Но несмотря на это, думаю, что «Зенит» выиграет со счётом 2:1», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Русенборг». Начало встречи — в 20:00 мск.