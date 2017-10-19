«Осасуну» могут оштрафовать за скандирование фанатами клуба «Смерть Зозуле!»

Дисциплинарный комитет испанской Ла Лиги может оштрафовать «Осасуну» за поведение фанатов в домашнем матче 9-го тура Сегунды с «Альбасете» (1:0), сообщает Marca.
Во время встречи болельщики хозяев скандировали кричалки с нецензурной лексикой в адрес Испании и национальной команды страны, а также скандировали «Смерть Зозуле!» в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули.
Предыдущим клубом Зозули был «Бетис». Зимой форвард был отдан в аренду «Райо Вальекано», однако болельщики клуба выступили против этого перехода. Они обвинили игрока в нацистских взглядах. В итоге переход не состоялся. Фанаты «Райо Вальекано» и «Осасуны» являются приверженцами левых политических взглядов.
«Райо Вальекано» выиграл судебное дело у Зозули