«Райо Вальекано» выиграл судебное дело у Зозули

Испанский суд встал на сторону «Райо Вальекано» по делу украинского нападающего Романа Зозули, сообщает AS со ссылкой на эфир радиостанции Cadena SER.
Предыдущим клубом Зозули был «Бетис». Зимой форвард был отдан в аренду «Райо Вальекано», однако болельщики клуба выступили против этого перехода. Они обвинили игрока в нацистских взглядах. В итоге переход не состоялся. Сейчас Зозуля выступает за «Альбасете» из второго испанского дивизиона.
По информации источника, суд не усмотрел никаких незаконных действий, которые привели бы к срыву перехода игрока в «Райо Вальекано». В суде приняли к сведению, что десятки болельщиков клуба выразили своё неприятие возможного перехода игрока в связи с его идеологическими взглядами. Отмечается, что данное решение суда может быть обжаловано.