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Булатов: думаю, ЦСКА не поборется за титул, а чемпионом станет «Зенит»

20 октября 2017, пятница. 09:44 Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов высказал мнение, кто в нынешнем сезоне станет чемпионом России, а также рассказал, чего он ожидает от предстоящего матча 14-го тура РФПЛ, в котором сойдутся ЦСКА и «Зенит».

«Сто процентов, будет очередная ротация у „Зенита“, ведь с «Русенборгом» в стартовом составе вышли всего трое россиянин, а в игре чемпионата в силе вновь будет лимит. Кроме того, опять «Зенит» по ходу матча будет нащупывать свою игру, а у ЦСКА защита, я думаю, всё-таки посильнее, чем у «Русенборга». „Армейцы“ навяжут питерцам борьбу, и собственная нестабильность может сказаться для «Зенита» в отрицательную сторону. Ну а удачного результата сине-бело-голубые имеют шансы добиться за сч`т индивидуальных действий тех же Паредеса и Ригони.

Учитывая все их проблемы, я думаю, что ЦСКА не поборется за чемпионство. Сейчас основным соперником питерцев видится «Локомотив», может подтянуться ещё «Спартак». Считаю, что чемпионом станет «Зенит», однако такой команды, которая стабильно демонстрировала бы чемпионский футбол, на сегодняшний день в России нет", — цитирует Булатова «Спорт уик-энд».

«Зенит» — «Русенборг» — 3:1. Видеообзор матча Лиги Европы
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Русенборг ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Виктор Булатов
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
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