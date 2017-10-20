Полузащитник «Интера» Валеро: мы обыграем «Наполи»

Полузащитник «Интера» Борха Валеро поделился ожиданиями от гостевого матча 9-го тура чемпионата Италии с «Наполи». Встреча состоится 21 октября. Начало – в 21:45 мск.
«Можно сказать, что «Наполи» показывает лучший футбол в Серии А. Они быстро двигаются, забивают много голов, за их игрой интересно наблюдать. «Интер» отметил для себя некоторые моменты из игры «Наполи» с «Манчестер Сити». Гвардиола заставил понять, насколько опасен наш завтрашний соперник.
Нужно сыграть с максимальной концентрацией на протяжении 95 минут. Стоит дать им свободу действий, и они воспользуются этим. Мои мысли? Хочу сказать, что мы обыграем «Наполи». Мы готовы их обойти, хотя ещё рано говорить о скудетто», — сказал Валеро в интервью Corriere dello Sport.
После 8 туров «Наполи» лидирует в Серии А, на два очка опережая идущий вторым «Интер».