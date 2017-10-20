«Интер» зимой может попытаться приобрести Артуро Видаля

Тренерский штаб миланского «Интера» заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, сообщает Corriere dello Sport.
Согласно информации источника футболист зимой может получить довольно привлекательное предложение от нерадзурри. Главный тренер итальянского гранда Лучано Спаллетти хочет усилить среднюю линию своей команды и считает, что Видаль был бы полезен.
Действующий контракт Видаля с немецким грандом рассчитан до лета 2019 года. У него уже есть опыт выступления в чемпионате Италии: Видаль с 2011 по 2015 год защищал цвета туринского «Ювентуса».
«Интер» нацелился на Артуро Видаля