Защитник «Динамо» К Хачериди перед игрой с «Шахтёром» вернулся в общую группу

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который после отборочного матча чемпионата мира—2018 сборных Украины и Хорватии (0:2) вернулся в расположение клуба с травмой, вернулся в общую группу.
Футболист пропустил выездной матч УПЛ с «Черноморцем» (1:2) из-за дисквалификации и не успел восстановиться к домашней встрече Лиги Европы со швейцарским «Янг Бойз» (2:2). Но уже в ближайшем матче с «Шахтёром» он, вероятно, сможет принять участие.
«У Хачериди было воспаление сухожилия полусухожильной мышцы. Уже сегодня тренировался в общей группе и полноценно готовится к игре с «Шахтёром», — цитирует главного врача клуба Леонида Миронова официальный сайт „Динамо“.
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