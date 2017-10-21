Зуев: «Спартак» — реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился мнением о шансах «Спартака», которому принадлежит его трансфер, на титул чемпиона РФПЛ.
«Спартак» — реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Списываюсь с Кутеповым, Самедовым, Ребровым, Давыдовым. Эйфории у них нет. После «Севильи» просто поздравил их. Глазам своим не верил, честно говоря, когда матч смотрел. Большая, великая победа», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Турнирная таблица РФПЛ доступна на «Чемпионате».