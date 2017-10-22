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Идову — о нереализованном моменте в матче со «Спартаком»: мне надо извиниться

22 октября 2017, воскресенье. 10:33 Футбол

Защитник «Амкара» Брайн Идову поделился мнением о гостевом матче 14-го тура РФПЛ со «Спартаком», завершившемся со счётом 0:0.

«Противоречивые чувства. Ничья – нормальный результат, нужно быть довольными. Особенно после того, как «Спартак» разгромил «Севилью» со счётом 5:1. С другой стороны, в концовке мы могли вырвать победу. Не смогли, но расстраиваться не нужно.

Я не реализовал хороший момент. Хотел правой пробить, но мяч подскочил, я вовремя не сориентировался и пробил мимо ворот. Надо извиниться перед ребятами. В раздевалке после игры надо мной пошутили по поводу этого момента. Баланович сказал, чтобы я к нему больше не подходил с разговорами о том, что он за столько лет не забил ни одного гола в чемпионате России», — сказал Идову в интервью телеканалу «Наш футбол».

Идову: пенальти был стопроцентный. Селихов: можно было ставить, признаю
А ещё Глушаков и Таски объяснили всё: с «Севильей» легче, чем с «Амкаром».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Спартак Брайн Идову Сергей Баланович
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