Тренер «Амкара»: игра со «Спартаком» показала — у нас есть своя философия

Тренер «Амкара» Горан Алексич поделился мнением о гостевом матче 14-го тура РФПЛ со «Спартаком», завершившемся со счётом 0:0.
«Спартак» пытался делать всё то, что он обычно и делает. Они играли в пас, меняли стороны, часто переводили мяч с одного фланга на другой. Поначалу у нас были проблемы, но потом мы перестроились и достаточно дисциплинированно сыграли в обороне. У «Спартака» получалось в тех ситуациях, когда они играли на контратаках. В контратаках они были более опасны, чем в позиционных атаках.
У нас несколько игроков травмированы, но мы остаёмся одной командой. Те, кто выходит вместо травмированных, пытаются достойно заменить партнёров. Игра со «Спартаком» показала, что вне зависимости от того, кто играет в составе «Амкара», у нас есть своя философия, которая и даёт результат в последнее время. Игроки понимают эту философию и выполняют задачи, которые стоят перед ними.
«Амкар» организованно защищается, поэтому противник очень тяжело создаёт голевые моменты. При этом в концовке матча со «Спартаком» мы могли и выиграть», — сказал Алексич в интервью пресс-службе «Амкара».