«Амкар» ответил «Спартаку»: для нас автобус — это средство передвижения

Пресс-служба «Амкара» после ничьей команды со «Спартаком» (0:0) в 14-м туре РФПЛ ответила на сообщение в официальном «твиттере» красно-белых.
«Объехать автобус» так и не удалось», — отреагировала пресс-служба «Спартака» на ничью с «Амкаром». В ответ пермская команда опубликовала фотографию автобуса с подписью: «Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — 5 игр не пропускаем».
После сегодняшнего матча «Спартак», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (16) — 12-й.
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