Клопп: «Ливерпуль» заслуживает находиться на девятом месте в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:4) заявил, что его команда заслуживает находиться на девятом месте в АПЛ.
«Нам не нужно даже заводить разговор о первой четвёрке. Мы там, где есть, и мы этого заслуживаем. Если бы „Тоттенхэм“ сделал что-то невероятное, чтобы обыграть нас, тогда был бы другой разговор. Но когда вы допускаете ошибки, подобные тем, что сделали мы, победа становится слишком лёгкой задачей для вашего соперника», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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