«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил форвард Гарри Кейн, ещё по голу забили Сон Хын Мин и Деле Алли. За «Ливерпуль» отличился Мохамед Салах.
«Тоттенхэм» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая идущему на второй строчке «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям. «Ливерпуль» (13) располагается на девятом месте.