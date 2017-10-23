А. Кержаков: надеюсь, в будущем много питерских ребят будет в основе «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который ныне является координатором молодёжных команд в питерском клубе, рассказал об особенностях своей работы. 34-летний специалист выразил надежду, что в будущем в основе «Зенита» будет играть много питерских ребят.
«Работаю координатором молодёжных команд и отвечаю за их грамотное перемещение между детско-юношескими командами. Надеюсь, в будущем у нас будет много питерских ребят в основе. Смена растёт, дело не стоит на месте. Полезно перемещаться по стране и искать игроков, но куда полезнее выращивать своих ребят. У нас хорошая академия, в которой есть все условия, чтобы талантливые ребята росли и прогрессировали. По возможности, конечно, «Зенит» отправляет селекционеров ещё и в другие регионы.
Когда стоит начинать заниматься в академии? Когда ребёнок захочет. Моему сыну сейчас 4,5 года, а он уже ждёт, когда сможет играть в футбол в команде с другими ребятами. Я играю с ним дома, во двор выходим. Отдам его в академию «Зенита». Если понравится, если будут задатки, то будет ходить», — сказал Кержаков в эфире «Нашего радио».