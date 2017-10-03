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Путин — Фурсенко: истинно русская игра — футбол, 8 иностранцев играют за «Зенит»

3 октября 2017, вторник. 17:55 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время сегодняшнего заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при участии президента России Владимира Путина рассказал об успехах петербургского клуба по привлечению болельщиков на домашние матчи, а также поделился мыслями о том, как российские команды должны развиваться.

«То, что сделано на сегодняшний день в футбольной инфраструктуре, трудно переоценить. В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены современные стадионы и тренировочные базы. Одухотворить эту инфраструктуру можно только за счёт красивого и зрелищного футбола. Команда должна азартно атаковать ворота противника. Подчас красота футбола для болельщиков важнее результата. Играя в зрелищный футбол, „Зенит“ привлёк очень большое количество болельщиков на стадион и довёл до 50 тысяч зрителей за матч. Интересно, что на новом стадионе появились совершенно другие люди. Категория болельщиков изменилась кардинально. Приходят семьи с детьми, даже с очень маленькими.

Большое внимание футболу стала уделять молодёжь, но футбол должен быть доступен для людей. Поэтому в Санкт-Петербурге мы привлекаем красивым футболом зрителей, а «Газпром» датирует часть стоимости билетов для зрителей. Мне кажется, что руководители регионов могли бы пойти таким же путём, чтобы привлечь большое количество зрителей, а также помочь клубам.

Кроме того, нужно давать льготы на оплату эксплуатационных затрат. Клубам нужно научиться зарабатывать деньги самим. Иначе мы навсегда станем финансовым обременением федеральному или региональному бюджету. Последнее время рекламодатели стали активнее проявлять внимание к российскому футболу. Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги. Тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке. И тогда все скажут, что футбол — это истинно русская игра», — сказал Фурсенко.

Владимир Путин в ответ на слова президента «Зенита» отметил наличие большого количества иностранцев в петербургском клубе. На прошлой неделе в матче сине-бело-голубых с «Реалом Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы в стартовом составе вышли лишь три российских игрока.

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали», — заявил Путин.

«Владимир Владимирович, мы практически во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами, когда вышло больше иностранцев. Но мы реально готовим российских футболистов к чемпионату мира. И результат будет, увидите», — ответил Фурсенко.

«Хорошо. Посмотрим», — закончил дискуссию Путин.

Видео разговора Путина и Фурсенко можно посмотреть в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Владимир Путин Сергей Фурсенко Газпром Лимит на легионеров ЧМ-2018
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