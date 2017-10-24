Роналду набрал больше голосов, чем Неймар и Месси вместе взятые

Стали известны итоги голосования за лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА. Напомним, награду выиграл форвард «Реала» Криштиану Роналду, опередивший Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/ «ПСЖ»).
По итогам голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков Роналду набрал 43,16 % голосов — больше, чем Месси (19,25 %) и Неймар (6,97 %) вместе взятые.
Полностью первая десятка выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду («Реал») — 43,16 %;
2. Лионель Месси («Барселона») — 19,25 %;
3. Неймар («Барселона»/ «ПСЖ») — 6,97 %;
4. Джанлуиджи Буффон («Ювентус») — 6,82 %;
5. Серхио Рамос («Реал») — 3,34 %;
6. Лука Модрич («Реал») — 3,33 %;
7. Тони Кроос («Реал») — 2,70 %;
8. Марсело («Реал») — 2,09 %;
9. Н'Голо Канте («Челси») — 1,35 %;
10. Луис Суарес («Барселона») — 1,19%.