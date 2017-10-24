«Байер», «Шальке» и «Боруссия» М вышли в следующий раунд Кубка Германии

В Германии на этой неделе проходят матчи 2-го раунда Кубка Германии. На эту минуту определились четыре участника следующей стадии турнира.
«Байер» дома разгромил со счётом 4:1 «Унион», который даже сумел сравнять счёт в начале второго тайма, но затем пропустил трижды.
«Шальке» на выезде с таким же счётом обыграл «Веен».
«Боруссия» Мёнхенгладбах в гостях минимально обыграла «Фортуну», которая могла сравнять счёт, но не реализовала пенальти.
Наконец, «Падерборн» дома выиграл у «Бохума». Встреча завершилась со счётом 2:0.