Куртуа: «Эвертон» будет готов обыграть «Челси» в Кубке лиги

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Эвертоном». Бельгиец считает, что выступающие не лучшим образом «ириски» могут доставить проблемы лондонцам.
«Это кубковый матч. Как и любой кубковый матч, хочется его выиграть. Хочется пройти дальше. С учётом травм, может быть, у нас нет возможности для широкой ротации, так что увидим, какую команду на матч выставит тренер, но я не думаю, что это тот момент, когда можно расслабляться.
Это другой уровень давления по сравнению с Лигой чемпионов, где мы хорошо выступаем и хотим сохранить первое место. В АПЛ мы должны биться, чтобы продолжать выигрывать матчи, и Кубок лиги – нечто дополнительное, поэтому мы должны постараться показать свой максимум и пройти дальше.
Сейчас «Эвертон» выступает не лучшим образом. Не думаю, что они плохо играют, но они пропустили несколько необязательных голов, и другим командам больше везло, но АПЛ – трудный турнир. Кубок лиги – другой турнир, и они будут готовы одержать победу», — цитирует Куртуа пресс-служба «Челси».
Матч «Челси» — «Эвертон» состоится 25 октября. Начало – в 21:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.