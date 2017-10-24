Куртуа: «Челси» готов сражаться за Конте

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поддержал главного тренера лондонцев Антонио Конте, отметив, что команда будет сражаться за своего наставника и постарается вернуться на победную тропу.
«Мы готовы сражаться за тренера. Я помню, что произошло два года назад под руководством Жозе Моуринью. Начались разговоры про раздевалку, слухи, хотя люди не знали, что происходит.
В 2015 году при Моуринью мы тоже хотели сражаться за тренера, но игра не шла, было слишком много неудач. Иногда такое происходит.
Но футболисты «Челси» показывают, что хотят биться за тренера и делать это как команда. Мы хотим побеждать. Некоторые из нас лично ощутили то, что произошло два года назад, и мы не хотим повторения истории», — цитирует Куртуа Daily Mail.
После девяти туров действующие чемпионы АПЛ занимают 4-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».