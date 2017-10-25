Буффон: выход на ЧМ-2018 – это важная цель для меня и всего итальянского футбола

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, является ли попадание на чемпионат мира 2018 года в России приоритетной целью на сегодняшний день.
«Да, это так. Безусловно! Это важная цель для меня и всего итальянского футбола. Мы должны попасть на чемпионат мира, бороться за нашу историю и традиции. Стыковые матчи будут непростыми, но нам нужно их преодолеть.
Швеция – трудный соперник с высоким уровнем игры. Шведы не будут делать нам подарки. Чтобы выиграть, нужно приложить усилия, полностью выложиться на поле. Если мы будем в плохой форме, то можем запросто проиграть. Я с уважением отношусь к нашему сопернику», — цитирует Буффона пресс-служба ФИФА.
Первый матч Швеция – Италия состоится 9 ноября в Стокгольме. Ответная игра пройдёт 13 ноября в Милане.