Юран: московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» – как «Мерседес» и «Жигули»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «Спартаком-Нальчик», который состоится 25 октября.
«Здесь не надо ничего комментировать: если не обыгрывать «Спартак-Нальчик», то о чём мы можем говорить? При всём уважении к Нальчику, сложно прыгнуть выше головы. Москвичи в этой встрече – несомненный фаворит. Если, конечно, не будут играть дублирующим составом. Это Кубок России, поэтому, думаю, «Спартак» (Москва) более ответственно отнесётся к нему. Многие команды уже вылетали, играя смешанным составом. Не думаю, что московский «Спартак» будет отбиваться — с нальчанами-то. Конечно, он будет атаковать, навязывать игру первым номером, чтобы как можно быстрее забить гол: один, второй. И потом уже спокойно доигрывать игру.
Сюрпризов от нальчикского «Спартака» ждать сложно: уровень футболистов не тот. При всём уважении, это всё-таки вторая лига. Поэтому Нальчику будет сложно что-то противопоставить или навязать свою игру, играть в атаку. Скорее всего, следует ждать от них оборонительного футбола. Ну и ещё, нальчане будут ждать свой момент: угловой какой-нибудь, стандарт.
Не думаю, что «Спартаку» из Нальчика даст преимущество дополнительный выходной из-за отмены матча с «Ротором-2» в ПФЛ. «Жигули» и «Мерседес» — какое тут преимущество? Здесь хоть выходной, хоть ещё что…
Счёт здесь может быть и 4:0, и 5:0 в пользу московского «Спартака». Могут и минимальную победу одержать, потому что «Спартак» (Нальчик) — стойкая команда, будут упираться. Но всё-таки думаю, наиболее вероятный результат — 3:0», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.