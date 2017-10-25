Джикия — о том, на что потратил первую зарплату в «Спартаке»: я её отложил

Пресс-служба «Амкара» представила выпуск видеоблога о выезде пермской команды на гостевой матч со «Спартаком» в Москву. Игра 14-го тура РФПЛ состоялась 21 октября и завершилась со счётом 0:0.
В числе прочего ведущий видеоблога после матча взял интервью у экс-игроков «Амкара» Александра Селихова и Георгия Джикии. У защитника, в частности, поинтересовались, на что он потратил первую зарплату в «Спартаке». «Я её отложил», — ответил Джикия.
Полный выпуск видеоблога о матче «Спартак» — «Амкар» можно посмотреть в YouTube.