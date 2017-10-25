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Агент: Кавани мог перейти в резервную команду «Реала», но они приобрели Игуаина

25 октября 2017, среда. 17:36 Футбол

Агент Алекс Папасан, в прошлом представлявший интересы форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, рассказал, что в юном возрасте уругваец мог оказаться в резервной команде мадридского «Реала».

«Выходя из самолёта, я получил звонок от Мичела, который тогда возглавлял „Кастилью“, вторую команду „Реала“. Он сказал: „Думаю, Кавани может начать с “Кастильи» и через шесть месяцев уже выступать за «Реал». Он мне очень нравится". Но в итоге мадридцы приобрели Гонсало Игуаина", — цитирует агента Tribal Football.

Добавим, что 30-летний Кавани начал карьеру в Европе в 2007 году в составе «Палермо». В 2010-м форвард перебрался в «Наполи», а в 2013-м — в «ПСЖ».

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Источник: Tribal Football Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид Ювентус Гонсало Игуаин Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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