Агент: Кавани мог перейти в резервную команду «Реала», но они приобрели Игуаина

Агент Алекс Папасан, в прошлом представлявший интересы форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, рассказал, что в юном возрасте уругваец мог оказаться в резервной команде мадридского «Реала».
«Выходя из самолёта, я получил звонок от Мичела, который тогда возглавлял „Кастилью“, вторую команду „Реала“. Он сказал: „Думаю, Кавани может начать с “Кастильи» и через шесть месяцев уже выступать за «Реал». Он мне очень нравится". Но в итоге мадридцы приобрели Гонсало Игуаина", — цитирует агента Tribal Football.
Добавим, что 30-летний Кавани начал карьеру в Европе в 2007 году в составе «Палермо». В 2010-м форвард перебрался в «Наполи», а в 2013-м — в «ПСЖ».
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