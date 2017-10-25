Тихонов: «Спартак» прокатился бы по «Крыльям», если бы мы играли сейчас

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 1/8 финала Кубка России с «Рубином» (2:1) ответил на вопрос о том, чего он ждёт от игры 1/4 финала турнира с московским «Спартаком».
«Вы так глубоко копнули. Мы три игры в ФНЛ выиграть не можем, а вы про «Спартак»… «Спартак» — чемпион страны. Даже в чемпионате команда набрала хороший ход. С возвращением Глушакова и Промеса стала выглядеть по-другому. Если бы мы играли сейчас с ними, они бы прокатились по нам. Это футбол», — приводит слова Тихонова пресс-служба «Рубина».
Искусство беречь себя. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России
Эксперименты с составом и отношением к матчу не помешали.